МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против 86 компаний и физических лиц, которые связаны с Россией, следует из опубликованного на сайте британского правительства сообщения. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

"Санкции направлены против 86 физических и юридических лиц, связанных с российской энергетикой, металлургией, обороной и финансовым сектором", — сказано в тексте.

МИД Великобритании объявил о заморозке российских активов в Соединенном королевстве до тех пор, пока Россия "не согласится компенсировать нанесенный Украине ущерб", говорится в пресс-релизе ведомства.

"Министр иностранных дел также заявил, в соответствии с нашими законами, что принадлежащие России активы в нашей юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине", — сказано в пресс-релизе.

На сайте британского правительства сообщается, что Лондон ввел санкции против пяти российских финансовых организаций, включая Металлинвестбанк и АО "Дом РФ".

"В рамках сегодняшнего пакета санкций под санкции попали пять финансовых учреждений… К ним относятся ОА "Дом РФ", действующий по указанию правительства России, и "Металлургический инвестиционный банк", поддерживающий российский промышленный экспорт", — сказано в заявлении.

Также отмечается, что под санкции также попали "Всероссийский банк развития регионов", "Тинькофф Банк" и ПАО "Росбанк".

По заявлениям британского МИД, в новый санкционный список попали пять членов совета директоров компании "Транснефть" — Илья Иосифович Клебанов, Валерий Павлинович Шанцев, Александр Леонидович Корсик, Алексей Владимирович Козлов и Геннадий Иосифович Шмаль.

Согласно пресс-релизу, в санкционный список вошли связанные с "Росатомом" компании, производящие современные материалы и технологии, включая лазеры. В частности, в санкционный список попали входящие в атомную госкорпорацию компания "Юматекс" (дивизион "Росатома" по новым материалам, крупнейший в России производитель композитных материалов на основе углерода) и "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований" (ТРИНИТИ), занимающийся, в числе прочего, лазерными технологиями. В США раскрыли состав нового пакета санкций против России

Под санкции сейчас попали "Росатомфлот", управляющий всем атомным ледокольным флотом России, и компания "Рэнера", производитель литий-ионных накопителей энергии. Всего в новом британском списке 9 организаций "Росатома".

В конце февраля Великобритания ввела санкции в отношении ряда членов руководства "Росатома" и предприятий российской атомной отрасли. Эти действия Лондона угрожают мировой ядерной безопасности, заявил тогда "Росатом".

Британское правительство сообщило о введении санкций против руководителя Запорожской АЭС Олега Романенко и 13 членов совета директоров Газпромнефти.

"Романенко причастен к дестабилизации Украины и подрыву ее территориальной целостности… из-за захвата и оккупации Запорожской атомной электростанции", — сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В список попавших под санкции членов совета директоров Газпромнефти попали предприниматели Алисов, Антонов, Чернер, Чубарова и др.

Британия внесла в санкционные списки президента концерна "Калашников" Алана Лушникова и гендиректора компании Владимира Лепина, заявило в пятницу британское правительство.

"Лушников был и остается причастен к получению прибыли от правительства России или поддерживает его, владея связанным с правительством России бизнесом, конкретно концерном "Калашников", осуществляющим свою деятельность в стратегически важном для правительства России секторе", — утверждается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Лепин был внесен в санкционный список за занимаемый им пост гендиректора концерна, добавляется в документе.

Кроме того, Британия ввела санкции против 24 физических и юридических лиц из транспортного сектора, деятельность которых связана с Россией, следует из опубликованного на сайте правительства сообщения.

"Против 24 физических и юридических лиц, связанных с российскими транспортными службами, были введены санкции", — говорится в тексте.

В их число, в частности, вошли член совета директоров ОАО "РЖД" Сергей Владимирович Степашин, гендиректор ГУП ГЗО "Государственный зерновой оператор", ООО "Независимая Транспортная Компания", Дальневосточное морское пароходство, ООО "МГ-Флот", СК-ЮГ, Совфрахт, PAWELL SHIPPING COMPANY LLP, SUN SHIP MANAGEMENT.