МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в первом квартале 2023 года вырос на 24,5% в годовом выражении, до 51,9 миллиарда долларов США, говорится в справочных материалах правительства РФ к визиту премьер-министра Михаила Мишустина в Китай. Токаев спрогнозировал товарооборот между Центральной Азией и Китаем

"На протяжении предыдущих двух лет двусторонний товарооборот ежегодно увеличивался на треть и в 2022 году вышел на новый рекорд – 185 миллиардов долларов США. В январе-марте 2023 года объем торговли вырос еще на 24,5% (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) – до 51,9 миллиарда долларов США", — говорится в материалах.

Растет торговля сельскохозяйственной продукцией, отметили в кабмине.

"В прошлом году торговля сельскохозяйственной продукцией увеличилась на 42% – до 7 миллиардов долларов США. В первом квартале текущего года поставки на китайский рынок выросли еще на 91% — до 2,4 миллиларда долларов. Ведется работа по расширению взаимного доступа сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

По данным главного таможенного управления Китая, которые были обнародованы в начале апреля, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2023 года вырос на 38,7% и составил 53,845 миллиарда долларов.