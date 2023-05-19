МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Индии в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-", прогноз рейтинга — стабильный, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило рейтинг Италии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Агентство уточняет, что рейтинг Индии обусловлен динамичной, быстрорастущей экономикой страны, крепким торговым балансом и демократическими институтами, поддерживающими предсказуемость и гибкость политики.

"Стабильный прогноз рейтинга отражает наши ожидания того, что прочные экономические основы Индии будут достаточными, чтобы компенсировать слабые финансовые показатели госсектора, помогая поддерживать повышенные потребности в государственном финансировании и высокую процентную нагрузку в течение следующих 24 месяцев", — объясняет агентство.

Сдерживающими факторами для повышения рейтинга агентство называет слабые финансовые показатели госсектора и высокий уровень госдолга, а также низкий ВВП на душу населения.