ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — ПРАЙМ. Свыше 35 инвестпроектов не были запущены в запланированный срок из-за санкционных ограничений, отложенные на 2023-2025 годы инвестиции в экономику составляют более 150 миллиардов рублей, сообщил на итоговом заседании коллегии министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

"Основные последствия санкционного давления ощущают инвесторы. Именно они сталкиваются с проблемами непоставки уже заказанного, а иногда и оплаченного оборудования, его дальнейшей пуско-наладки, невозможности привлечь финансовые ресурсы для реализации крупнейших проектов. Как результат – 35 проектов не были введены в запланированный срок. По оценке КРДВ, отложенные на 2023-2025 годы инвестиции в экономику составляют более 150 миллиардов рублей", — сказал Трутнев.

По его словам, любое замедление экономических процессов скажется на жизни людей – на социальных и демографических процессах.