Страны G7 будут работать над ограничениями для российских алмазов
Страны G7 будут работать над ограничением торговли и использования российских алмазов
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ХИРОСИМА (Япония), 19 мая — ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует тесно работать над ограничением торговли и использования алмазов, которые добываются или обрабатываются в России, сказано в заявлении G7 в связи с ситуацией на Украине.
"Для ограничения поступлений, которые Россия извлекает из экспорта алмазов, мы продолжим тесно работать над сокращением торговли и использования алмазов, добытых или произведенных в России, и продолжим вместе с основными партнерами преследовать цели по обеспечению эффективного осуществления будущих слаженных мер, включая технологии отслеживания", — сказано в заявлении G7.
Саммит G7 открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.
Ранее на пресс-конференции в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении ограничить торговлю российскими алмазами. Также об эмбарго в отношении российских алмазов объявил британский премьер-министр Риши Сунак.