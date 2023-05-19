ХИРОСИМА (Япония), 19 мая — ПРАЙМ. "Большая семерка" планирует тесно работать над ограничением торговли и использования алмазов, которые добываются или обрабатываются в России, сказано в заявлении G7 в связи с ситуацией на Украине. Трутнев назвал объем отложенных из-за санкций инвестиций в экономику

"Для ограничения поступлений, которые Россия извлекает из экспорта алмазов, мы продолжим тесно работать над сокращением торговли и использования алмазов, добытых или произведенных в России, и продолжим вместе с основными партнерами преследовать цели по обеспечению эффективного осуществления будущих слаженных мер, включая технологии отслеживания", — сказано в заявлении G7.

Саммит G7 открылся в пятницу в Хиросиме под председательством Японии.

Ранее на пресс-конференции в Хиросиме глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении ограничить торговлю российскими алмазами. Также об эмбарго в отношении российских алмазов объявил британский премьер-министр Риши Сунак.