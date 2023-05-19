МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сейчас Турция находится не на том этапе, чтобы вводить антироссийские санкции, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", — сказал он в интервью телеканалу CNN.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.