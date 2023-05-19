МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сейчас Турция находится не на том этапе, чтобы вводить антироссийские санкции, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В АКРА оценили влияние санкций британских и австралийских санкций на банки

"Мы не на том этапе, где мы могли бы ввести санкции против России, как делает Запад", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.