МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Экономика ЮАР может погрузиться во вторую рецессию за последние три года из-за увеличения продолжительности отключений электроэнергии зимой (с июня по август), сообщает южноафриканский портал Independent Online. Рецессия в экономике: что это такое, причины возникновения и меры защиты

"(Национальная энергетическая компания ЮАР — ред.) Eskom может… погрузить экономику во вторую рецессию за три года", — пишет портал, согласно которому энергокомпания предупредила о "высоком риске" увеличения количества отключений электричества в зимний период.

Портал отмечает со ссылкой на Eskom, что в 2022 году наблюдался самый высокий уровень отключения электроэнергии, который снизил рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале на 2,1 процентных пункта и стоил экономике более 15 миллиардов долларов. При этом отмечается, что с начала 2023 года Eskom уже реализовала больше часов отключения энергии, чем за весь 2022 год.

ЮАР, испытывающая дефицит энергии с 2008 года, переживает рекордные перебои в подаче электроэнергии, поскольку поломки на станциях энергетической компании Eskom Hld SOC Ltd достигли беспрецедентного уровня. В феврале президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в стране чрезвычайное положение в связи с кризисом энергоснабжения. В апреле 2023 года власти объявили о завершении в стране режима национального бедствия. Тем не менее, в апреле новостной портал News24 сообщал, что около 66% малых предприятий в бедных пригородах крупных городов Южно-Африканской Республики (ЮАР) были вынуждены сократить персонал из-за частых отключений электроэнергии.

В то же время в начале мая президент Рамафоса нанял 880 военных для охраны электростанций энергетической компании Eskom Hld SOC Ltd по всей стране для противодействия саботажам, кражам и другим преступлениям, которые могут угрожать функционированию электростанций и поставке электроэнергии в стране.