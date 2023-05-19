КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Азербайджан планируют в 2023 году выйти на объем товарооборота в 5 миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Добыча газового конденсата в Азербайджане снизилась в первом квартале

"Объемы нашей торговли стабильно растут, в 2022 году товарооборот между нашими странами составил 4 миллиарда 170 миллионов долларов США, это было очень заметное увеличение, почти на 24,5%. В текущем году у нас идет хороший рост, и мы рассчитываем, по крайней мере планировали, выйти на 5 миллиардов долларов товарооборота между нашими странами", — сказал Оверчук в ходе международного экономического форума "Россия — Исламский мир".

Он подчеркнул, что Россия и Азербайджан успешно сотрудничают, развивают торгово-экономические связи на взаимовыгодной основе, в инвестиционном портфеле стран насчитывается порядка девяти крупных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 6 миллиардов долларов в таких сферах, как автомобилестроение, железнодорожное и авиационное машиностроение, нефтегазовая сфера, высокие технологии, легкая промышленность.

"Прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана за 2022 год очень серьезно увеличились. Если же говорить об объемах трансграничных переводов физических лиц из России в Азербайджан, здесь переводы составляют порядка 1 миллиарда долларов США ежегодно", — добавил Оверчук.

Товарооборот России и Азербайджана в 2022 году увеличился на 24%, есть надежда на его рост и в этом году, заявил азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев.

"Россия — один из важных торговых партнеров Азербайджана. Основной партнер по импорту и главный потребитель нашей ненефтяной продукции. Россия также занимает третье место по общему объему товарооборота. В 2022 году товарооборот между нашими странами увеличился на 24%. В текущем году такая динамика продолжается, и мы надеемся получить новые показатели, еще лучше результаты", — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что между Азербайджаном и Россией действует режим свободной торговли, который также способствует увеличению товарооборота.

"Динамично растет взаимодействие в сфере взаимных инвестиций. Накопленные российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около 8 миллиардов долларов США. Азербайджан вложил в российскую экономику более 1 миллиарда 100 миллионов долларов США", — отметил он.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.