МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2023 году может достичь двух процентов, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пресс-конференции в рамках Международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum". Импорт товаров в Россию за январь—апрель вырос на десять процентов

"Знаете, могут быть достигнуты", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли показатели роста ВВП в 2023 году достигнуть верхней границы прогноза ЦБ в 0,5-2%.

"Первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте. У нас началось оживление потребительского спроса", — объяснил Белоусов.

"У нас есть все шансы не просто войти в положительную область роста, но где-то вырасти на 1-2%, в этом смысле это все вполне достижимо", — добавил он.