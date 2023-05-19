МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Импорт товаров в РФ за январь-апрель 2023 года вырос в стоимостном выражении на 10% к аналогичному периоду 2022 года, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. РЖД зафиксировали изменения в номенклатуре идущих на экспорт товаров

"Профицитный баланс у нас. При этом очень хорошо идет импорт: на 10% в стоимостном выражении больше, чем в прошлом году за аналогичный период", — сказал Давыдов, отвечая на вопрос о состоянии торгового баланса РФ по итогам января-апреля 2023 года.

"Стабильно идет импорт на уровне конца прошлого года", — добавил он.

ФТС весной прошлого года перестала публиковать статистику по импорту и экспорту на фоне введенных против России санкций. Публикация была частично возобновлена лишь в конце прошлого года, но затем данные снова закрыли.

По данным ФТС, экспорт из РФ за 2022 год составил 591,46 миллиарда долларов, что на 19,9% выше показателей за 2021 год. Импорт за прошлый год составил 259,083 миллиарда долларов что оказалось ниже на 11,7% показателя 2021 года. Профицит торгового баланса за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов. Внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов,

Согласно последним опубликованным данным, экспорт за январь составил 32,936 миллиарда долларов, что на 28,2% ниже показателей января прошлого года. Импорт в январе текущего года сократился к январю 2022 года на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. Соответственно, профицит торгового баланса за январь составил 10,732 миллиарда долларов.