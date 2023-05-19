МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полиметалл" и "Полюс", сообщили госдепартамент и министерство финансов. Япония намерена расширить антироссийские санкции, сообщили СМИ

Применение рестрикций к ним американские власти объяснили тем, что обе структуры работают в "секторе металлургии и горной добычи российской экономики", который является "существенным источником доходов для правительства России".

Под санкции попали АО "Полиметалл", входящий в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и ПАО "Полюс" вместе с несколькими дочерними компаниями и их руководителями.

Санкции по линии министерства финансов обычно означают арест активов в юрисдикциях США и запрет на сделки для американцев.

Кроме того, новые санкции США коснулись 30 российских компаний-импортеров и производителей электроники и полупроводников, сообщает американский минфин.

"Офис министерства по контролю за международными активами ввел санкции против более чем 30 компаний, который импортируют, отгружают или производят электронные компоненты, полупроводники и микроэлектронику", — указывает ведомство.

Санкции коснулись ООО "Авесто" и его владельца Антона Ефимова, "Неотехники", АО "Протон" и других.

Также под санкции попали компании, занимающихся морскими перевозками между Россией и Ираном, в частности Khazar Sea Shipping Lines, OOO MTU, Nasim Bahr Kish и Grand Sea LLC.