ТОКИО, 19 мая — ПРАЙМ. Японское правительство намерено объявить о расширении антироссийских санкций из-за событийна Украине, планируется внести в список в общей сложности около 180 физлиц и организаций, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

Сообщается, что Токио объявит о санкциях в отношении примерно 100 физических и юридических лиц, причастных к обходу введенных ранее санкций, а также введет запрет на экспорт для примерно 80 юридических лиц, связанных с военной сферой.