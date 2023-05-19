МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против РФ, новые меры коснулись более 70 физических и юридических лиц. США ввели санкции против российских компаний "Полюс" и "Полиметалл"

"Канада 18 мая 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 17 физических и 18 юридических лиц… Канада также внесла в список 30 физических и 8 юридических лиц", — говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

Также санкции введены против гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, президента АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова и председателя совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексея Репика