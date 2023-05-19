МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия в ответ на регулярно вводимые санкции США закрывает въезд для 500 американцев, в том числе экс-президента США Барака Обамы, заявили в пятницу в МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. "Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятстовать профессиональной деятельности наших сограждан", — также говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в числе граждан, которым запрещен въезд в Россию — бывший президент США Барак Обама и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний, поставляющих вооружения режиму в Киеве.

"В прилагаемый "список-500" внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам так называемого "штурма Капитолия"", — заключили в ведомстве.