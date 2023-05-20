МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. ВВП на душу населения в России по итогам прошлого года превысил 15 тысяч долларов, приблизившись к рекордным уровням 2013 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Трутнев назвал объем отложенных из-за санкций инвестиций в экономику

Согласно данным, ВВП на душу населения по итогам прошлого года составил 15,44 тысячи долларов, увеличившись за год на 22,3%, или 2,82 тысячи долларов. Это стало максимальным уровнем с 2013 года, когда показатель составлял рекордные 15,93 тысячи долларов.

Среди ста исследуемых стран в 74 государствах ВВП на душу населения в прошлом году увеличивался. Сильнее всего показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).

Еще в 25 странах показатель снижался, при этом 19 из этих стран находятся в Европе. Наиболее значимое падение ВВП на душу населения в мире произошло в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%). В топ-10 также входят Венгрия, Франция, Чили, Финляндия, Люксембург, Германия и Италия.

Ранее РИА Новости со ссылкой на национальные статслужбы сообщало, что Россия по итогам прошлого года вернулась в топ-10 экономик мира, это произошло впервые за восемь лет.