ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран G7 обсудили на рабочей сессии взаимодействие с другими странами для разрешения различных международных проблем, в том числе касающихся бедности, энергообеспечения и финансов. G7 намерена создать механизм по противодействию экономическому принуждению

"Лидеры G7 подтвердили, что они разделяют важность принципов Устава ООН и буквы закона, которыми должно руководствоваться международное сообщество, тщательно реагируя на различные нужны развивающихся стран и стран с переходной экономикой по таким вопросам, как бедность, энергообеспечение и финансирование", — сказано в пресс-релизе МИД Японии.

Также лидеры стран G7 совместно с международным сообществом планируют прилагать усилия для сокращения финансового разрыва и поддерживать председателя G20 для успешной реализации саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели в сентябре 2023 года.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.