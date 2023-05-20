ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" осудили использование энергии в качестве оружия и договорились укреплять цепочки поставок, особенно в области критически важных видов товаров, таких как минералы, полупроводники и аккумуляторы, сказано в принятом на саммите G7 в Хиросиме заявлении, посвященном укреплению экономической устойчивости и безопасности. В G7 обсудили работу с другими странами по вопросам бедности и энергетики

"Извлекая уроки из недавних инцидентов использования энергии и других экономических зависимостей в качестве оружия, мы выступаем категорически против такого поведения. Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок за счет партнерства во всем мире, особенно в области критических видов товаров, таких как критически важные минералы, полупроводники и аккумуляторы", — сказано в заявлении.

Кроме того, страны G7 договорились укреплять многостороннее сотрудничество в области экспортного контроля с целью недопущения утечки критических и новых технологий и использования их для "подрыва международного мира и безопасности", сказано в заявлении. В документе отмечена необходимость решения проблем международной безопасности и угроз миру путем предотвращения утечки критически важных и новых технологий, координации усилий G7 по этому вопросу.

"Мы подтверждаем нашу общую ответственность и решимость координировать усилия по предотвращению использования передовых технологий, которые мы разрабатываем, для наращивания военного потенциала, угрожающего международному миру и безопасности… Мы будем и далее укреплять многосторонние усилия по сотрудничеству в области экспортного контроля, чтобы гарантировать, что пробелы в нашей экосистеме защиты технологий двойного назначения не будут использованы. У нас есть общий интерес в предотвращении того, чтобы наш капитал, опыт и знания наших компаний подпитывали узкий набор технологических достижений, являющихся, по оценкам, ключевыми для укрепления военного и разведывательного потенциала субъектов, которые могут использовать эти возможности для подрыва международного мира и безопасности", — сказано в заявлении. G7 намерена создать механизм по противодействию экономическому принуждению

Согласно документу, страны "Большой семерки" будут по мере необходимости намерены делиться информацией и опытом, координировать действия и подходы для дальнейшего развития общего понимания рисков и политических инструментом для их устранения, максимальной эффективности и модернизации мер защиты технологий и экономической безопасности для "соответствия сегодняшним вызовам", но принимать решения в сфере экспорта и инвестиций будут "в соответствии с обстоятельствами каждой страны".

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран "семерки" приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.