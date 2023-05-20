ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" выразили серьезную озабоченность наличием в мире экономического принуждения и решили создать платформу для координации реагирования на проявление такого принуждения, сказано в заявлении лидеров G7 об экономической устойчивости и безопасности. Страны G7 договорились укреплять устойчивость цепочек поставок

"Мир столкнулся с тревожным ростом случаев экономического принуждения, которые направлены на эксплуатирование экономической уязвимости и зависимости, подрывают внешнюю и внутреннюю политику и позиции членов G7, а также их партнеров по всему миру", — сказано в документе.

Из заявления следует, что "Большая семерка" будет совместно работать над тем, чтобы попытки использовать экономическую зависимость в качестве оружия провалились и столкнулись с последствиями.

"Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу экономического принуждения и призываем все страны воздерживаться от его применения", — говорится в заявлении.

Лидеры также заявили, что создадут платформу для координации работы с экономическим принуждением.

"В рамках этой координационной платформы мы будем осуществлять раннее предупреждение и оперативный обмен информацией, регулярно консультироваться друг с другом, совместно оценивать ситуации, изучать скоординированные ответные меры, сдерживать и, при необходимости, противодействовать экономическому принуждению в соответствии с нашими соответствующими правовыми системами", — сообщается в документе.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.