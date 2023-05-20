ХИРОСИМА, 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" намерены совместно с партнерами запустить хиросимскую инициативу по глобальной продовольственной безопасности, сказано в заявлении лидеров G7 по экономической устойчивости и экономической безопасности, принятом на саммите в Хиросиме. G7 создаст платформу по реагированию на экономическое принуждение в мире

"Мы обязуемся предпринять конкретные шаги со странами-партнерами, как указано в прилагаемом "Хиросимском заявлении о действиях по устойчивой глобальной продовольственной безопасности", и призываем к более широкому международному сотрудничеству", — говорится в документе.

Кроме того, лидеры объявили о намерении выделить средства на разрешение гуманитарных кризисов.

"Мы отметили важность совместной работы над вопросами в сфере развития… мира и безопасности. Мы намерены работать над разрешением небывалого числа гуманитарных кризисов с нацеленностью на женщин, девочек и других, которые находятся в уязвимом положении", — сказано в документе.

Для этих целей лидеры заявили, что намерены "выделить более 21 миллиарда долларов в общей сложности в течение этого года для противостояния ухудшающимся гуманитарным кризисам, в том числе, срочного продовольственного кризиса".