ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили противодействовать нерыночным практикам Китая, в том числе незаконной передаче технологий, сказано в коммюнике по итогам саммита. G7 намерена запустить инициативу по продовольственной безопасности

"Мы будем стремиться решать проблемы, связанные с нерыночной политикой и практикой Китая, которые искажают мировую экономику. Мы будем противодействовать злонамеренным практикам, таким как незаконная передача технологий или раскрытие данных", — сказано в документе.

В нем также отмечается, что "Большая семерка" будет "повышать устойчивость к экономическому принуждению".

"Мы также признаем необходимость защиты определенных передовых технологий, которые могут быть использованы для создания угрозы нашей национальной безопасности, без чрезмерного ограничения торговли и инвестиций", — говорится в документе.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.