ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран G7 отметили в итоговом коммюнике саммита в Хиросиме важность исполнения черноморской "продуктовой сделки" и призвали Россию "позволить соглашению работать с максимальной эффективностью". G7 намерена запустить инициативу по продовольственной безопасности

В коммюнике сказано, что лидеры по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшающейся глобальной ситуацией с продовольственной безопасностью и питанием, "поскольку миру грозит самый высокий риск голода за последнее поколение". Также отмечается, что ситуация на Украине "резко обострила глобальный кризис продовольственной безопасности".

"Мы призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений", — сказано в документе.

Лидеры подчеркнули "критическую важность продолжения и расширения реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции для дальнейшего облегчения экспорта зерна из Украины и обеспечения стабильных поставок нуждающимся.

"Большая семерка" призвала Россию "позволить "продуктовой сделке" работать на максимуме потенциала и так долго, как это необходимо".

Кроме того, в заявлении, посвященном мировой продовольственной безопасности, лидеры стран G7 призвали всех участников "зерновой сделки продолжать ее реализацию так долго, как это потребуется. G7 создаст платформу по реагированию на экономическое принуждение в мире

"Мы призываем всех участников Черноморской зерновой инициативы продолжать и полностью реализовывать ее устойчивое выполнение на максимум ее возможностей так долго, как это потребуется", — сказано в документе.

Также отмечается необходимость "позволить зерну продолжать попадать к тем, кто нуждается более всего".

Ранее в МИД ФР заявили, что "зерновая сделка" продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля. Ограничения для экспорта российского зерна в рамках зерновой сделки пока не урегулированы, заявил накануне глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. Российские официальные лица во время переговоров подчеркивали, что положения меморандума Россия-ООН, который является второй частью зерновой сделки, так до сих пор и не выполнены. В МИД РФ, комментируя очередное продление сделки, заявили, что "перекосы" в имплементации зерновой сделки должны быть исправлены как можно скорее.