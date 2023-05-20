МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Западные санкции принесут строительной отрасли больше плюсов, чем минусов, заявил в субботу в интервью телеканалу RT вице-премьер Марат Хуснуллин. В АКРА оценили влияние санкций британских и австралийских санкций на банки

"Мы считаем, что в суммарном итоге плюсов от санкций у нас будет больше. Да, сегодня есть определённые проблемы, но это сделает нас более сильными и конкурентоспособными. В конечном счёте экономика страны будет развиваться лучше", — сказал он и уточнил, что ранее зависимость страны от импортных комплектующих в дорожном строительстве была на уровне 5-7%, а в сложном технологическом оборудовании — 30%.

По словам Хуснуллина строители "достаточно быстро перестроились".

"Многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России", — подчеркнул он.