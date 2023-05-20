МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет расширить доступ к мерам господдержки производителям товаров для инвалидов. Об это говорится на сайте кабмина. Мишустин поручил внести проект по развитию обрабатывающей промышленности

"Принято решение расширить доступ производителей товаров для инвалидов к мерам государственной поддержки. Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции реабилитационной направленности", — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что претендовать на данный вид помощи вправе организации, входящие в специальный перечень субъектов экономической деятельности, являющихся производителями продукции реабилитационной индустрии. Новое постановление даст возможность получать господдержку предприятиям, которые в этот перечень пока не входят. Для этого им нужно предоставить в Минпромторг документы, необходимые для включения в перечень, и подтвердить наличие не менее 90% выручки от реализации реабилитационной продукции в текущем календарном году.

Кроме того, субсидии будут выделяться на проекты, рассчитанные максимум на три года. Обязательное условие – в тестировании продукции должны принимать участие сами граждане с инвалидностью. На каждый проект можно получить до 50 миллионов рублей. Деньги разрешено направить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, оплату труда сотрудников, а также услуг инвалидов, участвующих в испытаниях товаров.

Для получения господдержки организации должны пройти конкурсный отбор. Претендентов оценивает межведомственная комиссия, в которую входят представители Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда и отраслевые эксперты.