БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала в ходе саммита G7 в Японии новую стратегию Евросоюза в области экономической безопасности, которую ЕК намерена представить на обсуждение странам союза в июне. Страны G7 ускорят отказ от зависимости от российских энергоносителей

"Мы должны осознавать риск превращения взаимозависимостей в оружие. В следующем месяце Еврокомиссия предложит стратегию экономической безопасности. Это будет пропорциональное и четкое реагирование на новые риски для обеспечения нашей экономической безопасности", — заявила она на сессии, посвященной устойчивости и безопасности в области экономики.

Текст выступления распространила пресс-служба ЕК.

Фон дер Ляйен также поддержала необходимость усиления координации и снижения рисков в сфере экономического взаимодействия, но призвала избегать отказа от выгодного сотрудничества. "Мы должны оставаться скоординированными, поскольку фрагментация обходится дорого, и нам нужна предсказуемость для нашего бизнеса. Поэтому наш общий ответ: снижение рисков, но не размежевание", — пояснила она.

Кроме того, глава ЕК приветствовала принятые лидерами стран G7 в Японии решения по укреплению экономической устойчивости и безопасности.