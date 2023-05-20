ХИРОСИМА (Япония), 20 мая — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" выразили озабоченность из-за проблем в вопросе госдолга в некоторых странах и заявили о срочности преодоления долговой уязвимости. Об этом сказано в коммюнике, принятом на саммите в Хиросиме. G7 призвала Россию позволить продуктовой сделке работать эффективно

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что серьезные трудности для устойчивой долговой ситуации подрывают процесс достижения целей устойчивого развития", — говорится в аявлении.

Лидеры отметили, что страны со средним или низким уровнем дохода непропорционально по сравнению с другими странами страдают от глобальных вызовов.

Они также заявили о срочной необходимости решения вопросов с госдолгом и поддерживают усилия по внедрению общей основы для обращения с долгом, выходящую за пределы инициативы Всемирного банка по приостановке обслуживания долга.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.