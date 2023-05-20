БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Многие государства глобального Юга (развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки) разочаровались в Китае и России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на саммите G7 в японской Хиросиме на сессии, посвященной усилению взаимодействия с международными партнерами. Текст выступления распространила в Брюсселе пресс-служба ЕК. Глава ЕК анонсировала новую стратегию ЕС по экономической безопасности

По мнению фон дер Ляйен, у "Большой семерки" открывается "окно возможностей", при этом следует "быть быстрыми и конкретными".

"Современные вызовы оказывают сильное влияние на мировую экономику, но особенно на глобальный Юг… Многие страны с формирующимся рынком, развивающиеся страны ищут возможности устойчивого финансирования. Инициатива "Один пояс, один путь" выглядела хорошим дешевым предложением. Но многие страны глобального Юга получили негативный опыт с Китаем. Они взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. А все, что может предложить этим странам Россия, — это оружие и наемники", — пояснила она.

Глава ЕК считает, что страны глобального Юга ищут "альтернативные варианты финансирования". "Для G7 и близких партнеров открывается окно возможностей. Мы должны предложить взаимовыгодное партнерство странам с развивающейся экономикой, которые хотят работать с нами. Но мы должны быть быстрыми и конкретными", — выразила уверенность фон дер Ляйен. G7 выразила озабоченность проблемой госдолга в некоторых странах

В Африке растет сопротивление диктату Запада и США, заявил ранее в интервью РИА Новости спикер правящей партии Зимбабве ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.

По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, стратегия удушения неугодных государств, используемая Западом, — это возрождение старых методов колониализма. Кроме того, в России не раз отмечали, что Запад хочет вытеснить ее с африканских рынков. Представители целого ряда стран ранее не раз заявляли, что, несмотря на давление Запада, они продолжают активно сотрудничать с РФ.

Ранее в МИД России заявляли, что страны глобального Юга и Востока, государства ближнего окружения, приобретают для России принципиальное значение в вопросе экономического сотрудничества, поскольку Запад не настроен урегулировать накопившийся объем противоречий с РФ на равноправной основе и основные возможности для России на внешних рынках лежат теперь вне евроатлантического сообщества.