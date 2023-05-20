МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Изменения в цепочках поставок СПГ, которые произошли из-за западных санкций на российские энергоресурсы, негативно влияют на климат во всем мире и бьют по самым бедным жителям развивающихся стран, пишет американский журнал Time. Япония выделит новый пакет инвестиций уязвимым странам

"Бойкот Европой российской нефти вызвал резкий сдвиг на энергетических рынках, поглощая мировые поставки СПГ и вынуждая более бедные страны возвращаться к более грязным источникам энергии, таким как уголь, который увеличивает выбросы углерода, нагревающие планету", — сообщает журнал.

Отмечается, что в поисках альтернативы российскому газу, Европа сократила поставки СПГ, предназначенные для стран Азии, что привело к росту цен примерно в 10 раз. При этом крупные страны либо закупали СПГ по "непомерным ценам", либо сократили его импорт, а меньшие страны, такие как Пакистан, были полностью исключены из рынка поставок СПГ.

Издание добавляет, что это привело к нехватке и отключениям электроэнергии в условиях жары, которая снижает работоспособность низкооплачиваемых рабочих, вынужденных работать в изнурительных условиях. Кроме этого отрасли, которые активно используют в работе холодильные установки, перекладывают свои возросшие затраты на энергию на потребителей, что больше всего бьет по бедным слоям населения.

Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения.

В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.