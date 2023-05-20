Time: отказ Европы от российских энергоресурсов негативно влияет на климат и бьет по самым бедным
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Изменения в цепочках поставок СПГ, которые произошли из-за западных санкций на российские энергоресурсы, негативно влияют на климат во всем мире и бьют по самым бедным жителям развивающихся стран, пишет американский журнал Time.
"Бойкот Европой российской нефти вызвал резкий сдвиг на энергетических рынках, поглощая мировые поставки СПГ и вынуждая более бедные страны возвращаться к более грязным источникам энергии, таким как уголь, который увеличивает выбросы углерода, нагревающие планету", — сообщает журнал.
Отмечается, что в поисках альтернативы российскому газу, Европа сократила поставки СПГ, предназначенные для стран Азии, что привело к росту цен примерно в 10 раз. При этом крупные страны либо закупали СПГ по "непомерным ценам", либо сократили его импорт, а меньшие страны, такие как Пакистан, были полностью исключены из рынка поставок СПГ.
Издание добавляет, что это привело к нехватке и отключениям электроэнергии в условиях жары, которая снижает работоспособность низкооплачиваемых рабочих, вынужденных работать в изнурительных условиях. Кроме этого отрасли, которые активно используют в работе холодильные установки, перекладывают свои возросшие затраты на энергию на потребителей, что больше всего бьет по бедным слоям населения.
Топливные санкции ряда стран против поставок из России вступили в силу с 5 февраля: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут). Для ряда стран из санкций были сделаны исключения.
В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/state_regulation/20230520/840645813.html