ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден после вступительной речи на совместном выступлении с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе на саммите G7 в Хиросиме попросил журналистов "умолкнуть" в ответ на их шквал вопросов, в том числе и про надвигающийся дефолт в его стране. G7 выразила озабоченность проблемой госдолга в некоторых странах

"Умолкните, ладно? Спасибо", — ответил с улыбкой Байден журналистам, которые после завершения вступительных слов американского и австралийского лидера одновременно начали задавать множество вопросов, во время чего была также упомянута ситуация вокруг повышения потолка госдолга США.

Пытаясь ответить на некоторые из множества заданных вопросов, американский президент заявил, что он абсолютно спокоен насчет разговоров о проблеме надвигающегося дефолта в его стране. Он также отметил, что уже участвовал в поэтапных переговорах с республиканцами по вопросу увеличения лимита заимствований. Первая встреча, по словам Байдена, не принесла особых результатов в отличие от последующих двух.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов.

Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и, особенно, у президента Байдена, который дал понять, что заветирует документ, если до этого дойдет дело.