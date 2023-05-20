ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 мая — ПРАЙМ. Дедолларизация мировой экономики началась, заявил в ходе выступления на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политики глава МИД России Сергей Лавров и добавил, что данная тенденция наблюдается в концептуальных выступлениях и на практике. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

"Дедолларизация началась, причем как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения, ограждения деятельности нового банка развития от злоупотребления сохраняющейся, пока еще, роли доллара и многие другие инициативы в этом направлении выдвигаются", — сказал он.

Министр отметил, что позицию России в вопросе дедолларизации разделяют многие страны. "У нас немало союзников, немало единомышленников", — подчеркнул он.