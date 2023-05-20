ПЕКИН, 20 мая — ПРАЙМ. Настоящим "принудителем" являются вводящие односторонние санкции США, заявил МИД Китая, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении". Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

"Что касается так называемого "экономического принуждения", то США, которые вводят односторонние санкции, разрывают производственные цепочки и цепочки поставок, как раз являются настоящим "принудителем", политизирующим торгово-экономические отношения и превращающим их в оружие", — сказано в заявлении ведомство.

МИД Китая порекомендовал "Большой семерке" "не быть соучастниками экономического принуждения".

В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. В контексте Китая также отмечалось, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению".