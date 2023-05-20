Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении
МИД Китая назвал США настоящим "принудителем" в ответ на заявление лидеров стран G7
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ПЕКИН, 20 мая — ПРАЙМ. Настоящим "принудителем" являются вводящие односторонние санкции США, заявил МИД Китая, комментируя заявление G7 об "экономическом принуждении".
"Что касается так называемого "экономического принуждения", то США, которые вводят односторонние санкции, разрывают производственные цепочки и цепочки поставок, как раз являются настоящим "принудителем", политизирующим торгово-экономические отношения и превращающим их в оружие", — сказано в заявлении ведомство.
МИД Китая порекомендовал "Большой семерке" "не быть соучастниками экономического принуждения".
В субботу страны G7 выпустили коммюнике по итогам саммита в Хиросиме. Большое внимание в документе уделялось Китаю. В частности, страны выразили озабоченность по вопросам Тайваня, Южно-Китайского моря, а также правам человека и "нерыночным практикам" Китая. В контексте Китая также отмечалось, что страны G7 будут "повышать устойчивость к экономическому принуждению".