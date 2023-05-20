БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Евросоюз внес в новый пакет антироссийских мер более 90 компаний по всему миру, которые обходят санкции, заявила в интервью второму немецкому каналу ZDF председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

"Мы серьезно настроены прекратить уклонение от санкций. И именно поэтому в одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны", — сказала она.