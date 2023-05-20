БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Евросоюз совместно с "Большой семеркой" продолжат "наносить удары" по российской экономике, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита стран G7 в Японии. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Мишеля. СМИ: отказ Европы от российских энергоресурсов бьет по самым бедным

"ЕС будет работать совместно с партнерами из G7, чтобы нанести удар по каждой отрасли российской экономики", — заявил глава Евросовета и отметил, что в ЕС поддерживают "мирную формулу" Зеленского и намерены "полностью координировать дальнейшие шаги со странами Евросоюза".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите семерки сказала, что ЕС выступает против любых равноправных мирных переговоров по Украине.