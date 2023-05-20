СТАМБУЛ, 20 мая — ПРАЙМ. Цены в ряде районов Стамбула, густонаселенных беженцами, выросли до 9 раз за последние четыре года, заявил в субботу помощник мэра Стамбула Бугра Гёкче. Лавров заявил о начале дедолларизации мировой экономики

Гёкче опубликовал таблицу со сводными данными по 15 районам Стамбула и сравнением цен между апрелем 2019 года и нынешним апрелем. Данные получены от популярного сайта с объявлениями Sahibinden.

"В 15 районах города, густонаселенных беженцами, в среднем цены на аренду выросли на 654%. Там, где аренда обходилась в 2019 году в 1640 лир, теперь квартира в среднем обойдется в 12 тысяч 111 лир (610 долларов — ред.). Необходимо предпринимать меры", — написал Гёкче в Twitter.

Согласно таблице, наибольший рост — на 807% — зафиксирован в районе Кягытхане на севере города, близкий показатель в районах Арнавуткёй, Башакшехир и Газиосманпаша. В центральных районах Фатих и Бейоглу цены выросли в 6 раз, средняя цена аренды квартиры в Бейоглу — не менее 20 тысяч лир (1010 долларов), хотя 4 года назад аренда обходилась примерно в 3400 лир.

"Необходимо запретить продажу квартир иностранцам, а также заняться строительством социального жилья и рациональной макроэкономической политикой, пока ситуация на рынке не стабилизируется. Также необходимо отправить беженцев назад в их страны. Увеличение числа беженцев дестабилизирует рынок недвижимости", — написал Гёкче.

Мэром Стамбула является Экрем Имамоглу из оппозиционной Народно-республиканской партии, которому в случае победы кандидата в президенты от оппозиции Кылычдароглу обещан пост вице-президента.

Кылычдароглу в своей предвыборной кампании уделяет немало времени вопросу нелегальных мигрантов и уже не раз обещал сразу после победы депортировать из страны всех мигрантов. Также он призывал запретить продажу квартир иностранцам до стабилизации ситуации на рынке.

Россияне по итогам апреля остались лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции, приобретя более 800 объектов, сообщило ранее Бюро статистики Турции (TUIK). Всего, по данным статбюро, в минувшем апреле в Турции продано более 85 тысяч квартир. Иностранцы приобрели из этого числа 2557 объектов недвижимости, что на 60% ниже показателей апреля 2022 года. Наиболее популярны у иностранцев Анталья, Стамбул и Мерсин.