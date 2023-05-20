КАИР, 20 мая — ПРАЙМ. Египет рассматривает возможность дать иностранцам право на безлимитное приобретение недвижимости в стране, учитывая потребности в наращивании потока инвестиций, сообщил РИА Новости вице-президент Египетской федерации ассоциаций инвесторов Мухаммед Шаабан.

В среду премьер страны Мустафа Мадбули заявил на пресс-конференции, что иностранцы смогут владеть в Египте неограниченным количеством объектов недвижимости, тогда как ранее могли иметь только два объекта.

"Решения, принятые советом министров 17 мая, имеют большое значение в деле государственной поддержки иностранных и внутренних инвестиций. Возможно решить проблему иностранных инвесторов, владеющих недвижимостью в Египте, за счет долгосрочных договоров, особенно с учетом потребности Египта в увеличении притока "живых" денег и привлечении их для роста объема внутреннего производства", — сказал Шаабан.

Он указал, что в прошлом иностранцы не могли владеть больше чем двумя объектами недвижимости в Египте, которые должны были находиться в разных городах, а "новые поправки в законодательство позволят любому иностранцу владеть любым количеством недвижимости в стране".

Единственная проблема, по мнению одного из руководителей федерации, состоит во владении землями в приграничных районах, таких, как Синайский полуостров и Марса Матрух.

Советник по международным инвестициям и глава Египетско-Африканской ассоциации бизнесменов Юсеф аль-Шаркауи отметил РИА Новости, что "процесс приобретения недвижимости в Египте иностранцами является очень важным, особенно с учетом того, что Египет имеет разнообразную "корзину" недвижимости в разных регионах, на северном побережье, в Хургаде, Эль-Гуне или новой административной столице". По его словам, ранее существовали решения, которые препятствовали продаже недвижимости иностранцам, также были нужны дополнительные законодательные нормы.