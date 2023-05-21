МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские боеприпасы и бронетехнику, сообщило агентство Франс Пресс. В США рассказали, что на самом деле объединяет лидеров G7

"Президент США Джо Байден объявил в воскресенье о новом пакете вооружений для Киева, встретившись с… Владимиром Зеленским в Хиросиме", — сказано в сообщении агентства.

По данным журналистов, в этот пакет вошли "боеприпасы, артиллерия и бронетехника".

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщало, что Байден на саммите G7 в Хиросиме намерен объявить о выделении нового пакета помощи Киеву на примерно в 375 миллионов долларов. Газета сообщала, что новый пакет будет включать в себя дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения, "то есть все те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву".