МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос мер против Польши, в частности транзит грузового транспорта через Россию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Посол России оценил вероятность разрыва дипотношений с Польшей

"Правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны. Пусть перегружают товары на российские грузовики. Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане. Издержки Польши в этом случае могут составить порядка 8,5 миллиарда евро", — написал он в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что Польша как государство существует лишь благодаря России. При этом Польша оскверняет память и "отказывается от истории", снося памятники советскому солдату-освободителю и закрывая русские школы.

Спикер уточнил, что в послевоенное время советский народ потратил на восстановление и развитие Польши более 750 миллиардов долларов (по сегодняшним оценкам), построил более 800 объектов промышленности, энергетики, транспорта.

"Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретенные по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы", — заключил Володин.