ХИРОСИМА, 21 мая — ПРАЙМ. Настало время реформирования Совбеза ООН и институтов Бреттон-Вудской системы, заявил на полях саммита G7 генсек ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН назвал распределение средств МВФ между странами неправильным

По его мнению, "Бреттон-Вудская система и Совет Безопасности отражают соотношение держав 1945 года".

"Глобальная финансовая архитектура устарела, нефункциональна и несправедлива", — пояснил Гутерреш и отметил, что на фоне экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, она не смогла выполнить свою "основную функцию глобальной сети безопасности".

"Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира", — заключил он.

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в результате страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.