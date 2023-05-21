ХИРОСИМА (Япония), 21 мая — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" постараются не допустить уклонения России от санкций, заявил в ходе на пресс-конференции в связи с завершением саммита G7 премьер-министр Японии Фумио Кисида. Гутерреш призвал к реформе Совбеза ООН и институтов Бреттон-Вудской системы

"Мы усилим санкции против России, чтобы эффект от них был определенным, мы договорились усилить меры, чтобы (Россия — ред.) не могла избегать или уклоняться от санкций", — сказал он.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит "Большой семерки" стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.

Помимо стран G7 приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов. Кроме этих стран приглашение на саммит в Хиросиме получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, ВОЗ и ВТО.

В субботу саммит также посетил Владимир Зеленский.