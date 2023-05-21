МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Новый пакет военной помощи США Украине оценивается в 375 миллионов долларов, сказано в заявлении на официальном сайте Пентагона. Украинцев предупредили о резком повышении тарифов на электроэнергию

"После встречи президента (США Джо) Байдена с президентом (Украины Владимиром) Зеленским в Японии Пентагон сегодня объявил о дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны… Она включает в себя дополнительные боеприпасы для (РСЗО — ред.) HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критически важные вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов", — говорится в заявлении.

Новый пакет также включает в себя противотанковые комплексы TOW и Javelin, грузовики для перевозки тяжелой техники.