МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Новые австралийские санкции "бессильны" помешать России устранять угрозы своей национальной безопасности, заявило посольство РФ в Австралии. G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

"Санкции бессильны помешать России устранять угрозы своей национальной безопасности, исходящие от НАТО и киевских марионеток Альянса", — сказано в комментарии посольства РФ в связи с введением Австралией новых антироссийских санкций. Комментарий опубликован в Telegram-канале посольства.

В комментарии отмечается, что именно безрассудная и истерическая реакции Запада на российские действия на Украине привела к тяжелым экономическим последствиям — как в самих западных странах, так и за их пределами.

"Канберра вместе с партнерами из "семерки" продолжает в том же духе. Показательно, например, введение санкций против крупнейшего игрока на мировом нефтяном рынке — "Роснефти". Едва ли это будет способствовать снижению выросших здесь цен на бензин", — сказано в комментарии.

В пятницу Австралия ввела санкции против ряда российских компаний и банков.