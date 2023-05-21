МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Эксперименты "Группы семи" в области энергоперехода и внедрения "зелёных технологий" не позволяют сформировать устойчивый энергобаланс, заявили в воскресенье в МИД России, комментируя прошедший в японской Хиросиме саммит G7. G7 постарается не допустить уклонения России от санкций, заявил Кисида

""Семерочные" эксперименты по энергопереходу и внедрению "зеленых технологий" не позволяют ввиду их ненадежности сформировать устойчивый энергобаланс", — говорится в сообщении МИД России.

"Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств", — подчеркнули в ведомстве.