МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Созданный G7 механизм санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса, от "барьеров" на поставки продукции из России страдают нуждающиеся страны, заявили в воскресенье в МИД России, комментируя прошедший в Хиросиме саммит лидеров G7. Глава МИД Венгрии потребовал от Киева и ЕК объяснения ситуации с "Дружбой"

"Созданный "семеркой" механизм коллективного санкционного давления стал причиной мирового продовольственного и энергетического кризиса… От возводимых странами "семерки" барьеров на поставки российской продовольственной продукции страдают наиболее нуждающиеся страны", — говорится в сообщении дипведомства об итогах саммита.

В 2023 году председательство в "группе семи" перешло Японии. Саммит прошел в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран "семерки" приглашение на него получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.

В субботу на саммит также приехал Владимир Зеленский.