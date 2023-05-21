ХАНОЙ, 21 мая — ПРАЙМ. Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир", заявили в секретариате зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, прибывшего с визитом в Ханой. Байден считает, что США могут избежать наступления дефолта

Рестрикции против России вызвали трудности в банковских платежах и нарушили транспортно-логистические цепочки, из-за этого товарооборот, который рос много лет подряд, в прошлом году сократился более чем на треть.

"Готовы обсуждать вопросы использования нацвалют во взаимной торговле, возможности оплаты товаров и услуг, а также снятия наличных во Вьетнаме с помощью карт "Мир", — отметили в секретариате.

Особое внимание на переговорах, которые Медведев проведет с вьетнамским руководством, планируется уделить вопросам возобновления прямого регулярного воздушного сообщения между Россией и Вьетнамом. В частности, с 4 июня планируется запустить рейс Иркутск-Ханой авиакомпании "ИрАэро".

"Кроме того, российские компании выражают заинтересованность в участии в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры Вьетнама", — отметили в секретариате Медведева.

"Особое внимание — взаимодействию в сфере ТЭК, включая деятельность в СРВ крупных российских экономоператоров в профильной области (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НОВАТЭК"), сооружению в республике объектов энергогенерации. Отдельный аспект — совместные шаги по проекту строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме", — сообщили в секретариате.

Контракт на создание Центра ядерной науки и технологий во вьетнамской провинции Донгнай может быть подписан "Росатомом" и Вьетнамским институтом атомной энергии в июне, российская сторона предлагала приурочить его к открытию памятника к столетию посещения Санкт-Петербурга первым президентом Вьетнама Хо Ши Мином.

Под новый центр уже выбрана площадка, определена его конфигурация и источник финансирования, также утверждено предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

Строительство центров ядерной науки и технологий — один из основных этапов в освоении возможностей мирного атома странами-"новичками" в этой области. Основными элементами являются исследовательский реактор и/или ускоритель, а также лабораторный комплекс.

Наличие таких центров позволит странам, где они будут построены, начать работу по освоению атомных технологий и их применению для нужд науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и других областей, что будет способствовать росту уровня образования и науки в этих государствах.