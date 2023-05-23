МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 53,7 пункта с 54,1 пункта в апреле, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до семи процентов

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует во вторник, 23 мая, в 11.00 мск.

В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в апреле. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к марту на 2,6%, до 665 тысяч.