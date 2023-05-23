МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Правительства Индонезии и Ирана во вторник подписали соглашение о преференциальной торговле в рамках визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Джакарту, передает индонезийское агентство Antara. Госпредприятия Индонезии перейдут на национальную платежную систему

"Касательно вопросов экономики, сегодня Индонезия и Иран подписали соглашение о преференциальной торговле. Мы надеемся, что оно может еще больше увеличить торговлю между Индонезией и Ираном", — приводит издание слова индонезийского президента Джоко Видодо.

Уточняется, что соглашение о торговле является одним из десяти документов, подписанных во время государственного визита президента Ирана. В экономической сфере Индонезия и Иран также изучают возможность заключения ряда деловых соглашений, финансирования развития новой столицы архипелага Нусантары, а также инвестиций в нефтегазовый сектор.

"В ходе встречи также было достигнуто соглашение об освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, взаимной административной помощи в области таможни, содействии программам культурного обмена", — пишет Antara.

По данным издания, объем торговли между Индонезией и Ираном в 2022 году составил 257,2 миллиона долларов, что на 23% больше, чем в 2021 году.