МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле, говорится в сообщении S&P Global. Индекс цен на первичном рынке жилья Китая вырос в апреле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне 53,7 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 55,9 пункта с 56,2 пункта, а в промышленности — до 44,6 пункта с 45,8 пункта в апреле. Прогнозы составляли 55,6 пункта и 46,2 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, вырос до 54,3 пункта с 54,2 пункта в апреле. Аналитики, напротив, ждали снижения показателя до 53,5 пункта. PMI сферы услуг Германии увеличился до 57,8 пункта с 56 пунктов в апреле, в промышленности — снизился до 42,9 пункта с 44,5 пункта. Аналитики ожидали индикаторы на отметках 55,5 пункта и 45 пунктов соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, опустился до 51,4 пункта с уровня апреля в 52,4 пункта. Аналитики ожидали 52,3 пункта. PMI страны в сфере услуг снизился до 52,8 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее, а в промышленности — вырос до 46,1 пункта с 45,6 пункта. Аналитики прогнозировали индикаторы на уровне 54,2 пункта и 46 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.