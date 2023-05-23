МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Достигнутые ранее базовые условия выплаты бизнесом единовременного платежа в бюджет РФ нужно сохранить, иначе возможен рост налоговой нагрузки, который может привести к дисбалансу отраслей в экономике, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. Силуанов заявил, что платеж с бизнеса не станет ежегодным

Ранее в понедельник стало известно, что "Деловая Россия" попросила Минфин более детально проработать расчет налога на сверхприбыль. По мнению объединения, основная проблема — это методология определения налоговой базы для расчета нового налога. В текущей формулировке документа под обложение подпадают не только организации, получившие дополнительную прибыль в силу благоприятной ценовой конъюнктуры, но и компании, которые в 2018-2019 годах более интенсивно, чем в периоде 2021-2022 годы, расходовали средства, например, на модернизацию предприятий.

"РСПП считает крайне важным сохранить базовые договоренности по параметрам нового налога, с учетом которых компании уже включали в свои бюджеты прогнозируемые к уплате суммы. Соответственно, любые донастройки, в том числе в интересах отдельных секторов, не должны приводить к росту нагрузки по сравнению с обсуждавшимся уровнем или нарушать баланс отраслей в экономике", — сказал Шохин.

Он отметил, что "пока риск того, что корректировка параметров в интересах отдельных секторов приведет к увеличению нагрузки, достаточно высок".

Власти РФ прорабатывают вопрос об однократной выплате в бюджет со сверхприбылей, полученных в 2021-2022 годах, планируя привлечь 300 миллиардов рублей. Согласно законопроекту "О налоге на сверхприбыль прошлых лет", налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Как отмечается в законопроекте, ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но налогоплательщик будет иметь право уменьшить сумму налога в 2 раза, до 5%, если перечислит платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Его в законопроекте предлагается оформить как налоговый вычет — в формате обеспечительного платежа.

Сектор МСП, компании со средней арифметической прибылью за 2021-2022 годы менее 1 миллиарда рублей, а также компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия и производители сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом не будут платить налог. Также исключение предполагалось сделать и для российских организаций, у которых на конец 2022 года доля в компаниях, осуществлявших добычу углеводородного сырья или переработку нефти, составляла не менее 75%.