ПЕКИН, 23 мая — ПРАЙМ. Китай готов расширять торгово-экономические связи с Россией, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, текст которого процитировало во вторник Центральное телевидение Китая. Мишустин оценил экономическое взаимодействие России и Китая

Как отметил телеканал, Ли Цян 23 мая направил участникам российско-китайского бизнес-форума поздравительное письмо.

"Китай готов к дальнейшему расширению экономических и торговых связей с Россией и продвижению сотрудничества как в качественном, так и в количественном отношении", — приводит слова Ли Цяна телеканал.

Премьер Госсовета также выразил надежду на то, что предприниматели России и Китая будут использовать потенциал сотрудничества, расширяя содержание делового сотрудничества двух стран.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин, который находится с визитом в КНР, принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Как сообщала пресс-служба российского кабмина, Мишустин в среду в Пекине встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

По данным китайской таможни, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года вырос на 29,3%, до рекордных 190,271 миллиарда долларов. Китай за этот период ввез в Россию товаров на 76,122 миллиарда долларов, что на 12,8% выше показателей 2021 года, поставки же из РФ в КНР выросли на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.