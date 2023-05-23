КИШИНЕВ, 23 мая – ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча считает, что заявления властей Молдавии о необходимости выхода из соглашений СНГ дорого обойдутся национальной экономике, поскольку даже в кризисный 2022 год объем экспорта молдавской продукции на рынок СНГ в разы увеличился. Уровень годовой инфляции в Молдавии в апреле достиг 18 процентов

В понедельник пресс-служба Законодательного собрания Молдавии сообщила, что спикер парламента республики Игорь Гросу обратился к правительству с просьбой инициировать процедуру выхода страны из соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ).

"Заявления Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность") популистские и дорого обходятся национальной экономике и гражданам Молдовы. В 2022 году, в этот кризисный год, Молдова экспортировала товаров на более чем 1 миллиард долларов. Как правило, это агропродовольственная продукция, которая больше всего пострадала от правящего режима Санду", — отметил Батрынча на брифинге.

Он привел конкретные цифры, демонстрирующие, насколько выгодно экономическое сотрудничество со странами СНГ, на рынок которых у Молдавии свободный доступ.

"Будучи в глубоком кризисе Республика Молдова вдвое увеличила экспорт молдавских товаров в Казахстан, который для нас является очень важным партнером. В три раза увеличился экспорт молдавских товаров в Кыргызстан и в Армению, в 2,5 раза — в Туркменистан и на одну треть — в Беларусь. Это только несколько цифр о том, что в реальности выигрывают бизнес-среда, агропредприятия, десятки тысяч работников, которые платят налоги в Молдове. Во время кризиса власти должны бороться за каждый доллар, евро и лей, который может поступить в страну", — подчеркнул он.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что партнерство с СНГ якобы "невыгодно для граждан республики, интересы которых она защищает". Гросу в интервью местным СМИ отмечал, что Кишинев намерен инициировать выход республики из состава МПА СНГ.