ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2022 году вырос на 16,4 процента относительно 2021 года и составил 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае. Оверчук спрогнозировал объем товарооборота Москвы и Баку в 2023 году

"Китай остается одним из основных торговых партнеров России, и Москвы в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов, что на 16,4 процента превышает показатель 2021-го", — цитируют Ефимова в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что Китай в 2022 году поставил на московский рынок продукцию на 34 миллиарда долларов. В основном это различные электрические устройства и аппаратура связи, например сотовые телефоны, ноутбуки и планшеты, различные компьютерные блоки и другое. Кроме того, активно на столичный рынок поставлялась и пищевая продукция — рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.

"В прошлом году Москва активно развивала поставки как промышленной продукции, так и пищевой. В совокупности столичные компании экспортировали товары на сумму 41 миллиард долларов", — цитируют в пресс-службе руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Уточняется, что Москва поставляла на китайский рынок различное механическое оборудование, оптику и приборы, медицинскую технику и изделия из пластмассы. Также московские компании экспортировали в страну напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое и другую продукцию.